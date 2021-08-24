С тренера команды ПКР на Играх в Токио сняли связанные с ковидом ограничения

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Тренер команды Паралимпийского комитета России (ПКР), тест на коронавирус которого ранее дал положительный результат, больше не находится под какими-либо ограничениями. Об этом ТАСС сообщил шеф миссии команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

Положительный результат теста был зафиксирован 21 августа. Имя тренера не сообщалось.

"С тренера команды ПКР на Играх в Токио сняты все ограничения, связанные с выявленным 21 августа положительным тестом на ковид, - сказал Рожков. - Основанием для принятого решения стало наличие вакцинации, недавно перенесенный COVID-19, результаты осмотра японского врача, серия отрицательных тестов на коронавирус за последние дни и многие другие факторы. Сегодня он вернулся в Паралимпийскую деревню и продолжит работу со своими спортсменами. Ограничения сняты также с двух контактировавших с ним лиц".

"Второй человек, у которого был выявлен положительный тест два дня назад, по-прежнему находится на изоляции в обсерваторе, самочувствие хорошее, мы с ним поддерживаем связь", - добавил он.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.