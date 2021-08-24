Федерация хоккея России не рассматривает иностранца на пост главного тренера сборной

ТАСС, 24 августа. Федерация хоккея России (ФХР) не рассматривает вариант с приглашением иностранного специалиста на пост главного тренера национальной команды. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

"[Боб] Хартли (главный тренер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" - прим. ТАСС) и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не был худшим, выиграв Кубок Стэнли с "Колорадо", - сказал Третьяк. - Я его очень хорошо знаю. Но на сегодняшнем этапе не допускаю, что какой-нибудь иностранец возглавит сборную. На Олимпиаде надеемся на своих тренеров, насчет будущего не хотел бы загадывать".

Хартли возглавляет "Авангард" с 2018 года. По итогам прошедшего сезона клуб стал обладателям Кубка Гагарина.