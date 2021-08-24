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Футбол в России

В "Спартаке" рассказали о поиске нового защитника

Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов подтвердил, что Максимилиано Кауфриз входит в сферу интересов клуба
Футболисты "Спартака" Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Защитник бельгийского футбольного клуба "Сент-Трюйден" Максимилиано Кауфриз входит в сферу интересов российского "Спартака", но это не единственный вариант усиления состава. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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Во вторник газета "Спорт-Экспресс" и портал Eurostavka сообщили, что "Спартак" согласовал контракт с Кауфризом.

"Спартак" ведет работу на трансферном рынке как по усилению, так и по трудоустройству некоторых футболистов, - сказал Зеленов. - Упомянутый игрок - один из вариантов, но не единственный. Также идет поиск на российском рынке для усиления конкуренции. В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдет медосмотр, и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах".

Кауфризу 24 года, он выступает за "Сент-Трюйден" с сентября 2020 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб пять матчей, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до июня 2022 года.

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