Третьяк назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина

В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал "Авангард".

"Претенденты все те же: ЦСКА, "Ак Барс", "Авангард", может, "Металлург" подтянется, - сказал Третьяк. - Состав в челябинском "Тракторе" собрали хороший, неплохо выглядели, но смогут ли удержаться после такого старта? Спорт - непредсказуемая штука. Тот же "Авангард" прошлый сезон начинал не очень хорошо, но потом стал добавлять с каждой игрой, сильно выступил в плей-офф и завоевал Кубок Гагарина".

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.