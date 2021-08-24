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КХЛ

Третьяк назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября

ТАСС, 24 августа. Московский ЦСКА, казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и магнитогорский "Металлург" являются главными претендентами на победу в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал "Авангард".

"Претенденты все те же: ЦСКА, "Ак Барс", "Авангард", может, "Металлург" подтянется, - сказал Третьяк. - Состав в челябинском "Тракторе" собрали хороший, неплохо выглядели, но смогут ли удержаться после такого старта? Спорт - непредсказуемая штука. Тот же "Авангард" прошлый сезон начинал не очень хорошо, но потом стал добавлять с каждой игрой, сильно выступил в плей-офф и завоевал Кубок Гагарина".

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

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Третьяк, Владислав АлександровичКХЛ
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