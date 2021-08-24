Президентские состязания в 2021 году будут проводиться на открытом воздухе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Состязания в рамках Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры", за исключением теоретического конкурса, будут проводиться на открытом воздухе, чтобы снизить риск возможного заражения участников коронавирусом. Об этом журналистам сообщил начальник управления морских, туристских и физкультурно-спортивных программ всероссийского детского центра "Орленок" Дмитрий Борунов.

Президентские состязания пройдут с 7 по 27 сентября в "Орленке". Президентские спортивные игры состоятся во всероссийском детском центре "Смена" с 6 по 26 сентября.

"Для обеспечения санитарных требований на момент заезда делегации все специалисты должны иметь на руках результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, только в таком случае смогут иметь допуск на территорию центра, - сказал Борунов. - Для обеспечения этих же требований на протяжении всех соревнований тесты необходимо будет сдавать еженедельно. Допуск на территорию центра будет осуществляться по временным пропускам, которые будут выдаваться на основании результатов тестов. Заезд и отъезд участников будет осуществляться в соответствии с графиком".

"Были учтены все риски, все корректировки направлены на то, чтобы максимально снизить их, - продолжил Борунов. - Что касается детей, они могут по пути заболеть, этого фактора никто не исключает, поэтому на этапе подбора, как в "Орленке", так и в "Смене", дети будут проходить медицинскую комиссию, будет сниматься симптоматика, по которой будет устанавливаться состояние ребенка на текущий момент времени. С педагогов, которые будут сопровождать команды, мы требуем справки о эпидокружении, медицинские книжки о прохождении санитарного минимума, ПЦР-тесты. Мы будем остро реагировать на ежедневное состояние детей, будет проверяться температура, сниматься симптоматика ребенка и так далее".

Борунов сообщил, что практически все соревнования будут проводиться на открытом воздухе, для команд будут составлены графики, которые снизят риски случайных пересечений между собой во избежание возможного распространения коронавируса. "Мероприятия будут проводиться на открытом воздухе, за исключением теоретического конкурса, который проводится в аудитории, где дети будут проходить испытания на компьютере, - сказал он. - Формат предполагает более продолжительный период подбора результатов, но при этом все укладывается в график смены и позволяет обеспечить нормы по санобработке использованного для тестирования инвентаря. Сам механизм спортивных испытаний предполагает график, в соответствии с которым команды будут приходить, выполнять те или иные испытания, будут собираться их результаты. В соответствии с графиком пересекаться между собой они не будут".