Чернышенко: российские атлеты на Паралимпиаде имеют шанс показать силу воли и мастерство

Летние Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

"Триумф спорта в Токио продолжается - стартуют Паралимпийские игры, в которых примет участие российская сборная, - сказал Чернышенко. - 242 спортсмена в 19 видах спорта сегодня начнут свой путь за паралимпийскими медалями. В составе нашей сборной в Токио 11 паралимпийских чемпионов по плаванию, легкой атлетике и настольному теннису, 90 заслуженных мастеров спорта России, 94 мастера спорта международного класса, 34 мастера спорта России, а самой юной российской участнице и дебютантке Игр 16 лет".

"Пять лет назад в Рио-де-Жанейро наша паралимпийская сборная не была допущена до участия в соревнованиях, а в Лондоне в 2012 году российская команда заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав 102 медали и уступив лидерство только сборной Китая. Сейчас в Токио есть отличный шанс продемонстрировать силу воли, целеустремленность и мастерство, которые присущи нашим спортсменам-паралимпийцам. Пожелаем ребятам энергии и ярких выступлений", - добавил вице-премьер.