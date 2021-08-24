Российские паралимпийцы приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Делегация команды Паралимпийского комитета России (ПКР) приняла участие в параде спортсменов, который проходит во вторник на Национальном стадионе в Токио в рамках на церемонии открытия летних Паралимпийских игр.

Знаменосцами команды ПКР стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 м Елена Паутова.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Паралимпиаде в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Паралимпийского комитета России (RPC - Russian Paralympic Committee).

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 5 сентября. Игры пройдут без присутствия болельщиков на трибунах.