{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Российские паралимпийцы приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр

Флаг Паралимпийского комитета России несли Андрей Вдовин и Елена Паутова

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Делегация команды Паралимпийского комитета России (ПКР) приняла участие в параде спортсменов, который проходит во вторник на Национальном стадионе в Токио в рамках на церемонии открытия летних Паралимпийских игр.

На эту тему
Чернышенко: российские атлеты на Паралимпиаде имеют шанс показать силу воли и мастерство
Чернышенко: российские атлеты на Паралимпиаде имеют шанс показать силу воли и мастерство

Знаменосцами команды ПКР стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 м Елена Паутова.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Паралимпиаде в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Паралимпийского комитета России (RPC - Russian Paralympic Committee).

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 5 сентября. Игры пройдут без присутствия болельщиков на трибунах.

Теги
Паралимпиада в Токио
Летние олимпийские виды спорта
Вице-чемпион мира по прыжкам в высоту Акименко выбыл до конца сезона из-за травмы
Легкоатлет повредил ногу в понедельник во время технической тренировки в Москве
Вице-чемпион мира по прыжкам в высоту Акименко выбыл до конца сезона из-за травмы
Читать полностью