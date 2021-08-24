Сборная Омана победила команду Сенегала в матче чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Команда Омана со счетом 3:2 обыграла сборную Сенегала в матче третьего тура группового этапа мирового первенства в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Друг за друга. Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Команды представляют группу D вместе со сборными Уругвая и Португалии. Лидирует в группе сборная Сенегала (6 очков), второй идет команда Португалии (3), третьей - Омана (3), замыкают квартет футболисты из Уругвая (3). Португальцы и уругвайцы проведут свой матч позднее во вторник.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.