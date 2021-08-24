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Паралимпиада в Токио

Император Японии Нарухито объявил Паралимпиаду в Токио открытой

Игры завершатся 5 сентября
Император Японии Нарухито AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Император Японии Нарухито
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Император Японии Нарухито объявил летние Паралимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия проходит на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

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"XVI летние Паралимпийские игры объявляю открытыми", - заявил император.

Российские атлеты будут выступать на Играх в Токио как команда Паралимпийского комитета России (RPC, Russian Paralympic Committee). Знаменосцами стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 5 сентября.

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Нарухито (император Японии)Паралимпиада в Токио
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