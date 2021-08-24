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Паралимпиада в Токио

Паралимпийскую клятву произнесли на церемонии открытия Игр в Токио

Российские атлеты выступят на соревнованиях как команда Паралимпийского комитета России

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Спортсмены, судьи и тренеры произнесли паралимпийскую клятву во время церемонии открытия летних Игр в Токио. Торжественная церемония проходит на Национальном стадионе в столице Японии.

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Российские атлеты выступают на Играх в Токио как команда Паралимпийского комитета России (RPC, Russian Paralympic Committee). Знаменосцами стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
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