Сэйко Хасимото: Паралимпиада поможет построить общество, свободное от дискриминации

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Миссией Паралимпийских игр в Токио является построение общества, свободного от дискриминации. Об этом заявила на церемонии открытии глава оргкомитета Паралимпиады Сэйко Хасимото.

"В присутствии его Величества императора Японии я имею честь приветствовать вас на Паралимпийских играх, добро пожаловать. Хочу поблагодарить Международный паралимпийский комитет, правительство Японии, руководство Токио за их тяжелый труд, позволивший этим играх состояться. Народ Японии с открытой душой примет эти Игры. Мы благодарны ему, делаем все, чтобы обеспечить безопасность и защиту от вируса", - заявила Хасимото.

"С тех пор как началась подготовка, наш народ сплотился. Мы надеемся, что Игры в Токио дадут возможность построения общества, жить в свободном от дискриминации мире. В этом наша миссия, спустя полвека после Игр 1964 года наступило время социальных перемен. Спасибо спортсменам за ваш труд и упорство, параатлеты дают нам понять, насколько велик потенциал человека, пожалуйста, дарите нам надежду и силы своим примером преодоления", - добавила глава оргкомитета.

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 5 сентября. Игры пройдут без присутствия болельщиков на трибунах.