Парсонс: выступления паралимпийцев способны изменить жизнь всего человечества

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Паралимпийские атлеты стали маяком надежды в непростые времена для человечества, и их выступление на Играх в Токио способно изменить мир в лучшую сторону. Об этом заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс на церемонии открытия Паралимпиады в Токио.

"Я не могу поверить, что мы наконец-то здесь. Многие сомневались, что этот день придет, но благодаря усилиям многих людей эти соревнования, способные вызвать новые преобразования, состоятся. Паралимпийцы стали для нас маяком надежды, в то время, как тень неуверенности легла на нас, паралимпийцы не теряли веры, что когда-то они окажутся на этом стадионе, в этих людях есть силы добра, природы, их упорство вдохновляет многих из нас", - сказал Парсонс.

Президент МПК отметил объединяющую силу Паралимпиады. "Мы хотим изменить мир, вот почему МПК и Международный альянс инвалидов положили начало движению "Нас 15", которое будет заниматься проблемой 15% населения, мы поставим людей с инвалидностью в центральную повестку дня. Конечно, Паралимпийские игры - отличная платформа к подготовке к подобным переменам, они проходят раз в четыре года, но мы должны делать свое дело каждый день для консолидации общества. В наших различиях сила, а не слабость, мы будем бороться, чтобы мир стал равным".

"Параатлеты, вы сделали все, чтобы здесь оказаться, отдали все силы, кровь, пот, слезы. Вы заслужите новые звания: чемпиона, героя, друга, вы - лучшая часть человечества, и только вы решаете, кто вы и как вам жить. В вас правда жизни, вы невероятные, удивительные, вы выбрали стать лучшими. Выступления в Токио могут изменить ваши жизни и жизнь всего человечества!" - добавил Парсонс.

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 5 сентября. Игры пройдут без присутствия болельщиков на трибунах.