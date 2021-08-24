Спортдиректор "Спартака" рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон КХЛ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" ставит перед собой задачу выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевать Кубок Гагарина. Об этом на пресс-конференции перед Кубком мэра Москвы заявил спортивный директор клуба Роман Беляев.

"Спартак" ни разу не выигрывал Кубок Гагарина. В сезоне-2020/21 клуб занял восьмое место в регулярном чемпионате КХЛ и в первом раунде плей-офф уступил столичному ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

"Спартак" очень сильно обновился, у нас абсолютно новый тренерский штаб, практически новый персонал, с прошлого года остался только один человек. На 80% обновился игровой состав, у нас новый игровой дом, и это как раз "Мегаспорт", участие в турнире позволит нам попробовать арену в качестве домашней. А задачи у такого клуба, как "Спартак", всегда максимальные: первая - выйти в плей-офф, а затем пройти как можно дальше и завоевать Кубок Гагарина", - сказал Беляев.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году участие в турнире впервые примут хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Соревнования пройдут с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".