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Футбол в России

Футболисты "Спартака" Промес и Мозес восстановились от травм

В следующем матче красно-белые дома 26 августа встретятся с "Сочи"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полузащитники московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес и Виктор Мозес восстановились от полученных повреждений и вернулись в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Из-за травмы нидерландский хавбек был вынужден пропустить два матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Мозес получил повреждение в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Нижнего Новгорода" (1:2).

"Спартак" с 7 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре москвичи дома 26 августа встретятся с "Сочи".

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