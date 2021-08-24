Международный шахматный турнир стартует в "Ясной Поляне" в день рождения Льва Толстого

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Международный шахматный турнир впервые пройдет в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области. Турнир начнется в день рождения Толстого 9 сентября и продлится четыре дня, в нем примут участие 10 шахматистов, рассказала ТАСС директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

"В день рождения Льва Николаевича Толстого, 9 сентября, мы дадим старт международному шахматному турниру. Писатель очень любил играть в шахматы. В Ясной Поляне он играл как со своими гостями - например, с Иваном Тургеневым, так и с близкими - старший сын Толстого, Сергей Львович, был очень талантливым шахматистом", - сказала она.

По ее словам, писатель любил играть в шахматы с детства, во время военной службы на Кавказе шахматы стали для него неотъемлемой частью жизни. В период Крымской кампании Толстой познакомился с Сергеем Урусовым, одним из ведущих шахматистов того времени.

"Мы решили возобновить шахматные традиции в "Ясной Поляне". В рамках этого турнира мы проведем выставку, на которой будут представлены экспонаты, связанные с игрой в шахматы в яснополянском доме. Это дорожные шахматы Толстого, шахматные столики, принадлежавшие его семье, и другие предметы. Возможно, - записи шахматных партий Льва Николаевича", - добавила Толстая.

Первый в музее-усадьбе международный шахматный турнир пройдет с 9 по 12 сентября при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Организаторы турнира - музей-усадьба "Ясная Поляна" и Федерация шахмат России.