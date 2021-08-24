Штаб сборной России по футболу пополнили 11 специалистов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. В штаб национальной команды России по футболу вошли 11 специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В обновленный штаб вошли ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин и руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником команды стал Сергей Куличенко.

"РФС учел наши пожелания и пригласил в штаб людей, с которыми нам будет комфортно работать. Скажу честно, нам были нужны люди, которым не потребуется время на адаптацию, так как у нас его нет", - сказал главный тренер сборной Валерий Карпин.

Отмечается, что штаб покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.

"Штаб национальной сборной России полностью сформирован. Хочу сказать большое спасибо всем клубам, которые согласились отпустить специалистов в сборную. А также изданию Sport24, чей главный редактор [Самвел Авакян] будет совмещать свою основную работу с обязанностью руководителя пресс-службы национальной команды", - отметил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством Карпина.