Расправь крылья. В Токио прошла церемония открытия Паралимпийских игр

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Церемония открытия летних Паралимпийских игр, как и Олимпиада месяц назад, началась со звуков акции протеста против проведения форума в Токио. Протестующих особенно хорошо было слышно за несколько минут до старта, в последние мгновения тишины, когда артисты и спортсмены готовились к выходу.

Вокруг Национального стадиона собрались толпы местных жителей, но, если присмотреться, становится ясно - они просто ждут салюта и начала праздника. Ближайшие к арене дома украшены самодельными надписями "Токио-2020", прохожие на улицах приветливо машут автобусам со спортсменами и журналистами. А скандирования протестующих стихают с первыми аккордами музыки, тонут в приветственных криках волонтеров и участников церемонии открытия.

Главная фраза церемонии - "У нас есть крылья". В жизни тебя не всегда сопровождает попутный ветер, но если перестать бояться и расправить крылья, то сила любого ветра будет на твоей стороне. Кто, как не паралимпийцы, знают об этом. Спортсмены из России девять лет не участвовали в Паралимпийских играх, но не сдавались, продолжали тренироваться и верить в лучшее. И вот сегодня они здесь - 242 человека, в их числе 44 паралимпийца, которые соревновались еще в 2012 году в Лондоне. Смогли, долетели, не свернули на полпути.

Что чувствует человек, который восемь лет ждал главного спортивного события в жизни. А вместо Паралимпиады - 2020 год, коронавирус, всеобщая паника и неизвестность. Всего полтора-два года назад люди свободно летали из одной части света в другую, а сейчас границы между странами ощутимы как никогда. Станет ли мир прежним? По мнению организаторов Паралимпиады, не последнюю роль в этом сыграют сила спорта и чувство надежды. Отсюда и символы церемонии открытия - ветер, крылья, самолеты, олицетворение свободы, движения, смелости и единения.

Ветер перемен

Традиционный парад атлетов в этот раз сопровождали не только национальные флаги, но и "цветной ветер". Так организаторы назвали визуальный эффект, который, словно огромная кисть, окрашивал арену в цвета выходящих команд. От центра стадиона разноцветные полосы света разлетелись до самых трибун, а в конце образовали единую динамичную планету - Землю, во всем ее красочном многообразии.

Первой на стадионе появилась команда беженцев, завершали парад сборные стран - хозяек будущих Паралимпиад - США и Франции, а также японские паралимпийцы.

На церемонии открытия Олимпийских игр организаторы не стали размещать атлетов на пустых трибунах, но и не придумали, как сделать сидячие места на самой арене. А вот во время паралимпийского открытия не только позаботились о комфорте спортсменов, но и обыграли это в сюжете. Спортсменов рассадили полукругом, на отдельные сектора стульев, создав атмосферу зала ожидания в аэропорту.

В аэропорту начинается и следующая история.

Самолетик, который смог

В постановочной части зрителей познакомили с главным героем - маленьким однокрылым самолетом. Его друзья смело взмывают в небо и путешествуют, а вот самолетик никак не может пересилить себя и присоединиться к ним. И поэтому уходит из родного аэропорта. Ведь лучше искать свою дорогу, чем провожать глазами полеты других.