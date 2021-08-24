Федерация Латвии застраховала всех хоккеистов сборной перед отборочным турниром Олимпиады

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Все игроки сборной Латвии по хоккею вне зависимости от того, в каком чемпионате они выступают, были застрахованы перед квалификационным турниром Олимпийских игр 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) готова отпустить игроков на Олимпийские игры только в том случае, если они будут застрахованы от любых рисков, включая заражение коронавирусом. Ранее канал "Матч ТВ" сообщил о том, что договоренность об участии игроков НХЛ в Олимпиаде достигнута. В состав сборной Латвии из игроков НХЛ вошли нападающие Теодор Блюгер ("Питтсбург"), Земкус Гиргенсонс ("Баффало") и Рудольф Балцерс ("Сан-Хосе").

"У нас вообще не было никаких проблем [со страховками], мы застраховали игроков, и все клубы [НХЛ] сразу согласились их отпустить. У нас застрахованы все хоккеисты вне зависимости от того, выступают ли они в НХЛ или в других чемпионатах", - сказал Козиолс.

Матчи квалификационного турнира пройдут в Риге с 26 по 29 августа. "Мы работаем очень строго по такому же протоколу, какой был на чемпионате мира, соблюдаем все правила, проводим регулярные тесты, так что все в порядке. У нас [сборной Латвии] одна задача - выйти на первое место и завоевать путевку на Олимпиаду, другой быть не может. Я ожидаю, что будет интересный турнир, группа сложная, тяжелая, и я ожидаю, что будут сложные игры. Наш новый главный тренер (Харийс Витолиньш - прим. ТАСС) напоминает игрокам об этом, поэтому думаю, что ребята очень хорошо понимают, что путевка только одна и нужно выигрывать", - добавил генсек Федерации хоккея Латвии.

Сборная Латвии сыграет в группе E, ее соперниками станут команды Франции, Италии и Венгрии. Победитель группы квалифицируется на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.