В Федерации хоккея Латвии заявили, что будут рады советам Знарка в олимпийском отборе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Олег Знарок не рассматривался в качестве кандидатуры на пост главного тренера сборной Латвии, однако в федерации хоккея страны будут рады, если он сможет помочь национальной команде, не входя в тренерский штаб. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

26 июля Федерация хоккея Латвии объявила о том, что национальную сборную возглавил многолетний ассистент Знарка Харийс Витолиньш. Он сменил на посту Боба Хартли, который руководил латвийской командой с 2016 года.

"После того, как мы узнали, что "Авангард" не отпускает Боба Хартли на все игры [отборочного турнира Олимпиады], мы поняли, что надо искать нового тренера, у нас было три кандидата, - сказал Козиолс. - Мы прослушали стратегии всех, после чего узнали, что двое из них встретились и договорились о том, как могут сотрудничать друг с другом, тогда мы и выбрали Харийса. Почему он? В Латвии нет тренера, который имеет такие достижения и который выиграл так много медалей и кубков в качестве тренера, так что тут долго не надо было думать, и правление выбрало его".

"Кандидатура Олега [Знарка] не рассматривалась, но, как я знаю, они хорошие друзья с Харийсом и он может помочь нам своим опытом, не являясь членом тренерского штаба. Как друг и патриот латвийской сборной, думаю, он не откажет, а мы будем только рады его любому совету", - добавил собеседник ТАСС.

Витолиньшу 53 года, с 2019 по 2021 год он был ассистентом Олега Знарка в московском "Спартаке". По окончании сезона-2020/21 Витолиньш вместе со Знарком покинул московский клуб. Ранее латвийский специалист работал ассистентом Знарка в московском "Динамо", петербургском СКА и сборной России.

Олимпийский квалификационный турнир по хоккею стартует 26 августа. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет с командами Франции, Италии и Венгрии. Команда, занявшая первое место в группе, получит возможность сыграть на зимних Олимпийских играх 2022 года.