Российские волейболистки досрочно вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

ТАСС, 24 августа. Женская сборная Бельгии обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу.

Бельгийки победили со счетом 3-0 (25:23, 25:19, 25:15) и поднялись на второе место в таблице группы А, одержав три победы. Российская команда провела на турнире три матча и идет на третьей строчке, имея в активе две победы. Благодаря победе бельгийской команды россиянки гарантировано попадут в первую четвертку в группе, что дает право выступать в 1/8 финала.

В четвертом туре российская команда сыграет со сборной Сербии 25 августа.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Белграде. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.