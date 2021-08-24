Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сборная Бразилии обыграла белорусов со счетом 5:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве и последней вышла в 1/4 финала мирового первенства. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Сборные Бразилии и Белоруссии выступали в группе D. Ранее во вторник в матче этой группы сборная Швейцарии обыграла команду Сальвадора (8:7). По итогам группового этапа первое место заняли швейцарцы (7 очков), вторыми стали бразильцы (6), белорусы заняли третье место (1), последней стала сборная Сальвадора, не набравшая ни одного очка.

Бразильцы в четвертьфинале сыграют с командой Сенегала, швейцарцы встретятся со сборной Уругвая. В других матчах 1/4 финала сборная России сыграет с испанцами, японцы встретятся с командой Таити. Четвертьфинальные матчи пройдут 26 августа. Игры полуфинала состоятся 28 августа, матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.