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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Последним участником плей-офф стала команда Бразилии
Футболист сборной Бразилии Датинья EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Футболист сборной Бразилии Датинья
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сборная Бразилии обыграла белорусов со счетом 5:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве и последней вышла в 1/4 финала мирового первенства. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Сборные Бразилии и Белоруссии выступали в группе D. Ранее во вторник в матче этой группы сборная Швейцарии обыграла команду Сальвадора (8:7). По итогам группового этапа первое место заняли швейцарцы (7 очков), вторыми стали бразильцы (6), белорусы заняли третье место (1), последней стала сборная Сальвадора, не набравшая ни одного очка.

Бразильцы в четвертьфинале сыграют с командой Сенегала, швейцарцы встретятся со сборной Уругвая. В других матчах 1/4 финала сборная России сыграет с испанцами, японцы встретятся с командой Таити. Четвертьфинальные матчи пройдут 26 августа. Игры полуфинала состоятся 28 августа, матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа А
КомандаИВВОВППМО
1Россия3111016-96
2Япония3200112-146
3Парагвай3100217-153
4США3000311-180
Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа В
#КомандаИВВОВППМО
1Таити3200123-196
2Испания3200121-196
3Мозамбик3100215-183
4ОАЭ301029-122
Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа С
КомандаИВВОВППМО
1Швейцария3201020-157
2Бразилия3200114-76
3Белоруссия300128-171
4Сальвадор3000314-170
Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа D
КомандаИВВОВППМО
1Сенегал3200113-76
2Уругвай3200112-146
3Португалия3100214-153
4Оман310028-113

 

Теги
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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