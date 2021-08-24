Дворкович: шансы Непомнящего и Карлсена в матче за мировую шахматную корону равны

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен имеют равные шансы на победу в матче за звание чемпиона мира. Такое мнение ТАСС высказал глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Матч пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо" с 24 ноября по 16 декабря.

"Шансы Яна и Магнуса на победу в матче за корону равные, - сказал Дворкович. - Думаю, оба участника предстоящего матча сейчас наращивают свою форму. Ведут подготовку разного рода - не только шахматную, но и психологическую, и физическую".

Во вторник в Москве Непомнящий провел турнир школы своего имени. Глава FIDE поддержал эту инициативу. "Про эту идею Ян еще год назад говорил, отличное начинание, - сказал Дворкович. - Лучшие шахматисты мира именно так должны продвигать наш вид спорта".