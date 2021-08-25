Стартует групповой этап Кубка России по футболу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Групповой этап Бетсити - Кубка России по футболу стартует 25 августа десятью матчами. Сыграют клубы Олимп - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) и Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2).

На этой стадии Кубка России команды разделены на 11 групп, в каждой по три коллектива - не сумевшие выйти в еврокубки представители Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), клубы ФНЛ и ФНЛ-2. Клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой группы выходит в 1/8 финала.

В среду состоятся матчи первого тура группового этапа "Динамо" (Барнаул) - "Факел" (Воронеж), "Легион-Динамо" (Махачкала) - "Алания" (Владикавказ), "Кайрат" (Москва) - "Ротор" (Волгоград), "Зенит" (Ижевск) - "Металлург" (Липецк), "Ленинградец" (Ленинградская область) - "Кубань" (Краснодар), "Знамя" (Ногинск) - "Енисей" (Красноярск), "Торпедо" (Владимир) - "Камаз" (Набережные Челны), "Саранск" - "Балтика" (Калининград), "Динамо" (Брянск) - "Велес" (Москва) и "Динамо" (Ставрополь) - "Оренбург". Еще одна встреча пройдет в четверг, "Чайка" из Ростовской области на своем поле сыграет с московским "Торпедо".

Полностью состав групп выглядит следующим образом: группа 1 - "Краснодар", "Кубань", "Ленинградец"; группа 2 - "Урал" (Екатеринбург), "Камаз", "Торпедо" (Владимир); группа 3 - "Арсенал" (Тула), "Велес", "Динамо" (Брянск); группа 4 - "Нижний Новгород", "Факел", "Динамо" (Барнаул); группа 5 - "Ростов", "Торпедо" (Москва), "Чайка"; группа 6 - "Уфа", "Алания", "Легион-Динамо"; группа 7 - "Ахмат" (Грозный), "Ротор", "Кайрат"; группа 8 - "Химки" (Московская область), "Балтика", "Саранск"; группа 9 - "Крылья Советов" (Самара), "Енисей", "Знамя"; группа 10 - ЦСКА (Москва), "Металлург", "Зенит"; группа 11 - "Динамо" (Москва), "Оренбург", "Динамо" (Ставрополь).

До элитного раунда клубы прошли три этапа начиная с 1/256 финала. Клубы ФНЛ-2 стартовали с начала розыгрыша, клубы ФНЛ - со стадии 1/64 финала. "Оренбург", "Алания", "Балтика" и "Торпедо" (Москва) в качестве лучших команд прошлого сезона ФНЛ начнут турнир с группового этапа. Матчи пройдут в три тура: 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. Санкт-петербургский "Зенит", московский "Спартак", московский "Локомотив", казанский "Рубин" и "Сочи" начнут участие в кубке страны с 1/8 финала как команды, обеспечивавшие себе участие в еврокубковых турнирах по итогам прошлого сезона.

Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив".

О турнире

Кубок России проводится в таком формате с сезона-2020/21. Ранее команды на каждой стадии проводили по одному матчу. Из-за эпидемиологической ситуации в прошлом розыгрыше не принимали участие любительские клубы. В кубке страны участвовало 90 клубов.

В текущем сезоне 99 клубов стартовали в Кубке России: 16 из РПЛ, 18 из ФНЛ, 62 из ФНЛ-2, а также любительские команды "Ставагросоюз" (Ставропольский край), "Ядро" (Санкт-Петербург) и "Ильпар" (Пермский край). Призовой фонд кубка страны вырос в два раза по сравнению с прошлом сезоном - с 74 млн рублей до 153 млн рублей.

Самым титулованным клубом является "Локомотив", который выигрывал трофей девять раз. ЦСКА побеждал семь раз, "Зенит" - 4, "Спартак" - 3, "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" ("Ахмат") и "Тосно" - 1.