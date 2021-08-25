Расширяя географию. В среду стартует 14-й розыгрыш Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ежегодный предсезонный Кубок мэра Москвы по хоккею, который проходит при поддержке Департамента спорта города Москвы, стартует в среду на арене "Мегаспорт" матчем между московским "Спартаком" и подольским "Витязем". В нынешнем сезоне турнир пройдет в новом формате, впервые в нем примут участие хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар".

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Кубок мэра Москвы пройдет в 14-й раз, турнир проводится с 2008 года. До 2011 года участие в нем принимали ЦСКА, "Динамо", "Спартак", поочередно к ним присоединялись московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года Кубок мэра разыгрывался между ЦСКА, "Динамо", "Спартаком" и подмосковным "Витязем". В нынешнем турнире впервые будут соревноваться шесть клубов. "Наш клуб и "Куньлунь" были, наверное, одними из инициаторов того, чтобы нас пригласили", - заявил на традиционной пресс-конференции перед стартом Кубка мэра генеральный менеджер "Амура" Вадим Покотило. Турнир будет посвящен 75-летию отечественного хоккея. С этой же датой связаны шоу турнира и церемония открытия, которая пройдет 25 августа перед началом встречи ЦСКА - "Динамо" (начало - 17:45 мск). "Все знают, что в этом году исполняется 75 лет отечественному хоккею, поэтому мы посовещались с департаментом спорта Москвы и клубами, которые обычно принимают участие в турнире, и решили изменить немного изменить формат. В этом году было принято решение расширить географию турнира: мы пригласили с Дальнего Востока хабаровский "Амур" и иностранный клуб "Куньлунь Ред Стар". Надеюсь, что турнир в год 75-летия [отечественного] хоккея станет интереснее, а новый формат привлечет больше внимания со стороны как болельщиков, так и СМИ", - сказал журналистам вице-президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ), занимающейся организацией турнира, Егор Замятнин. В новом формате турнира шесть команд разделены на две группы, каждая проведет два матча. В группу А попали "Амур", "Динамо" и ЦСКА, в группе В оказались "Витязь", "Куньлунь" и "Спартак". Всего за четыре дня команды сыграют девять матчей, для каждого клуба предусмотрен выходной. В соответствии с итоговым распределением мест в турнирных таблицах групп в заключительный день Кубка мэра пройдут три встречи: за пятое, третье и первое места. Участники турнира Победителем прошлогоднего турнира стал "Витязь". В межсезонье у клуба сменился тренерский штаб: подольскую команду покинул Михаил Кравец и его помощники, вместо него главным тренером был назначен Юрий Бабенко, который до этого входил в тренерский штаб Владимира Крикунова в "Динамо". Как заявил генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий, состав команды обновился на 50%. Клуб покинули Якуб Ержабек, Джастин Дэнфорт, ветеран Александр Семин и молодые таланты Юрий Паутов, Даниил Пыленков и Захар Бардаков, в Подольск прибыли Виктор Антипин, Александр Яремчук, легионеры Валлтери Кемиляйнен, Даниэль Одетт, Нико Оямяки, также из петербургского СКА вернулся Миро Аалтонен.

Дебютировать на тренерском мостике предстоит не только Бабенко, но и новому главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову, который был назначен вместо неожиданно для всех уволенного решением наблюдательного совета клуба Игоря Никитина. Состав ЦСКА претерпел не самые большие изменения, главной потерей клуба можно назвать уход Максима Шалунова, который перебрался в ярославский "Локомотив", однако в стан армейцев вернулся Михаил Григоренко. Кроме того, ЦСКА практически полностью изменил легионерскую заявку - с прошлого сезона остались только американец Джон Гилмор, продливший контракт, и швед Клас Дальбек, к ним присоединились Адам Рейдеборн, Йоаким Нордстрём, Лукас Вальмарк и Виктор Сведберг. Еще один дебютант Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - новый тренер "Спартака" Борис Миронов, который до этого возглавлял клубы системы ЦСКА в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), где выигрывал Кубок Харламова, и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Сменилось и руководство красно-белых: должность председателя наблюдательного совета занял Олег Усачев, а пост спортивного директора - Роман Беляев, оба функционера пришли из челябинского "Трактора". "Спартак" очень сильно обновился, у нас абсолютно новый тренерский штаб, практически новый персонал, с прошлого года остался только один человек. На 80% обновился игровой состав, у нас новый игровой дом, и это как раз "Мегаспорт", участие в турнире позволит нам попробовать арену в качестве домашней", - сказал перед турниром Беляев. В состав красно-белых вернулся обладатель Кубка Гагарина 2021 года Александр Хохлачев, обновилась вратарская бригада, которая теперь состоит из Оскара Данска и Алексея Красикова, также команду пополнили легионеры Тим Хеед, Эмиль Петерссон и Якуб Ержабек, молодые игроки Василий Пономарев и Кирилл Слепец. Из московских клубов самый опытный тренер у "Динамо" - Крикунова на этом посту сменил Алексей Кудашов, который успел поработать в "Атланте", "Локомотиве", СКА и сборной России. Как и спартаковцы, бело-голубые совершили перестановки в руководстве: генеральным менеджером клуба стал Алексей Сопин, а генеральным директором - Михаил Тюркин. Главными потерями "Динамо" стали Дмитрий Яшкин, который уехал в клуб НХЛ "Аризона", и Дмитрий Кагарлицкий, отправившийся в казанский "Ак Барс". От динамовской первой тройки остался только Вадим Шипачев, также клуб покинул Юусо Хиетанен. Пополнили состав бело-голубых не менее интересные игроки: контракт с клубом подписал Вячеслав Войнов, пропустивший прошлый сезон, вернулись Станислав Галиев и Андрей Педан, вместе с ними из Казани в Москву перебрался Михаил Фисенко, а легионерскую бригаду, в которой еще остаются два свободных места, пополнил канадец Эрик О'Делл, в скором времени ожидается подписание контракта с его соотечественником Робом Клинкхаммером. "Амур" этим летом возглавил Владимир Воробьев. Хабаровчанам удалось сохранить ряд лидеров команды, клуб подписал контракты с Евгением Аликиным, Михалом Йорданом, Матвеем Заседой, Глебом Корягиным, Сергеем Терещенко, Дмитрием Архиповым. Легионерская бригада клуба снова будет представлена игроками из Чехии: в Хабаровск приехали Патрик Бартошак, Радан Ленц и Давидом Томашеком, им предстоит заменить Марека Лангхамера и братьев Зогорна.

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