Роман Ротенберг: Мичкова, как и любого из молодых игроков СКА, можно ожидать в матчах КХЛ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков в предстоящем сезоне может дебютировать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), шансы на попадание в основной состав имеют все молодые игроки клуба. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной России, генеральный директор СКА и вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Во вторник СКА в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова обыграл "Сочи" со счетом 4:1. В составе клуба дебютировал 16-летний Мичков, который отметился заброшенной шайбой.

"Думаю, что мы правильно подготовились к этому матчу и увидели [в Мичкове] те качества, которые и ожидали увидеть: это игрок, который всегда играет на команду, за счет своего игрового мышления он может играть на очень высоком уровне, - сказал Ротенберг. - Несмотря на то, что соперник играл очень жестко против него, он выполнял ту установку, которую мы обсудили, - бить первым, держать удар и показывать свой хоккей. Я думаю, что все увидели, на каком уровне сыграла команда, так как в составе было много молодых игроков, это именно командная победа, конечно, это было важно и Матвею, и другим игрокам, дебютировавшим на подобном уровне, например, вратарю [Дмитрию] Николаеву. Думаю, что с точки зрения дальнейших планов никто не будет форсировать события, и мы продолжим подготовку Матвея к следующим матчам".

"У нас есть не только Матвей, среди других наших игроков 2003 года рождения есть много бриллиантов, быть может еще неограненных, поэтому нам нужно "огранить" их, вывести на совершенно другой уровень. Мы получаем и результат, и развитие игроков, поэтому, конечно, всех хоккеистов из этого состава можно ожидать увидеть в матчах КХЛ - это абсолютно точно. Но опять-таки, здесь есть конкуренция, решение принимается только на основе спортивного принципа, поэтому очень важно, чтобы эти ребята продолжили развиваться, для них все только начинается", - добавил собеседник ТАСС.

Также Ротенберг рассказал, какой хоккей стоит ожидать от СКА в предстоящем сезоне. "Ожидать красивого хоккея, но с оглядкой на результат, ведь в любом случае всегда идет акцент на победу. Однако в то же время мы помним о советских традициях нашего хоккея - мы будем стремиться показывать красивый комбинационный хоккей, чтобы добиться самого высокого результата в этом сезоне не только в СКА, но и в сборных. Современный хоккей подразумевает железобетонную оборону, но мы хотим поставить и игру в атаке, как у сборной СССР в лучшие времена, как у пятерки [Владимир] Крутов - [Игорь] Ларионов - [Сергей] Макаров, [Вячеслав] Фетисов - [Алексей] Касатонов, но это большая работа", - отметил он.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября, СКА проведет первый матч 2 сентября, петербургский клуб в гостях сыграет против череповецкой "Северстали". В рамках турнира имени Пучкова СКА проведет свой следующий матч 25 августа против нижегородского "Торпедо".