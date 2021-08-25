Рожков: женская сборная ПКР по голболу сыграла первый матч на Паралимпиаде надежно

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Женская сборная Паралимпийского комитета России (ПКР) по голболу провела первый матч на Паралимпиаде в Токио надежно в защите и мощно в атаке. Такое мнение журналистам высказал шеф миссии команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

Женская сборная ПКР по голболу в стартовом матче на турнире обыграла команду Канады со счетом 5:1.

"Первая встреча в игровых видах спорта всегда тяжелая - эмоции, акклиматизация, - отметил Рожков. - Да и канадки - это хорошая команда топ-уровня. Но наши девочки показали, что подготовка была грамотной, а стратегия с тренером была выбрана верно. Надеемся, что они будут играть на этом уровне и дальше - надежно в защите и мощно в атаке".

Следующий матч на Паралимпиаде россиянки проведут со сборной Китая 26 августа. "Китайские спортсмены непредсказуемы. Как правило, они не очень афишируют свои возможности накануне Игр. Поэтому сюрпризы возможны", - отметил Рожков.

Голбол - вид спорта, придуманный для людей с инвалидностью по зрению, он был создан немцем Зеппом Райндле и австрийцем Гансом Лоренценом в 1946 году для реабилитации солдат, потерявших зрение во время Второй мировой войны. Голбол напоминает гандбол, но в команде выступают три игрока. Внутри мяча находится колокольчик, а игроки играют в светонепроницаемых очках.