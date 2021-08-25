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Паралимпиада в Токио

Австралийская велогонщица Греко завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио

Серебро завоевала китаянка Ван Сяомэй, бронзу - немка Дениз Шиндлер

ИДЗУ /Япония/, 25 августа. /ТАСС/. Австралийка Пейдж Греко завоевала первую золотую медаль Паралимпиады в Токио. Она победила в соревнованиях по велоспорту на треке на дистанции 3 000 метров в классе С3.

Австралийская спортсменка в финальном заезде показала результат 3 минуты 50,815 секунды, установив новый мировой рекорд. Второе место заняла китаянка Ван Сяомэй. Бронзовую медаль завоевала представительница Германии Дениз Шиндлер. Российские спортсменки в соревнованиях не участвовали.

В классе С3 выступают люди с умеренными дисфункциями верхних или нижних конечностей, а также велосипедисты с церебральным параличом, поражениями конечностей и ампутациями.

Греко 24 года, она является трехкратной чемпионкой мира и обладательницей серебряной медали мирового первенства.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. На Играх разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

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