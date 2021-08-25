Этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске отменили из-за коронавируса

ТАСС, 25 августа. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске из-за эпидемиологической ситуации в регионе на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры.

Соревнования должны были пройти 2-5 сентября.

"Уверяю, что решение никоим образом не скажется на будущих мероприятиях в Ханты-Мансийске, и надеюсь на возвращение Кубка мира, как только глобальная обстановка с пандемией это позволит", - говорится в письме президента ФЛГР Елены Вяльбе, направленном в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой.

Этап в Ханты-Мансийске должен был стать последним в сезоне, в его программе были запланированы индивидуальная гонка, масс-старт и спринт. Этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске проводится с 2018 года, в 2020 году соревнования также были отменены из-за коронавируса.