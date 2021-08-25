Морозов назвал 24 клуба оптимальным вариантом для Континентальной хоккейной лиги

В прошлом сезоне участие в КХЛ принимали 23 клуба. В предстоящем сезоне к ним добавится владивостокский "Адмирал".

"На данный момент 24 клуба - это оптимальное количество, - сказал Морозов. - Конечно, мы смотрим в стороны увеличения команд с Запада, общаемся с российскими клубами, кто готов и имеет желание вступить, но пока нет таких. Мы общались с "Югрой", они стали чемпионами ВХЛ (Высшей хоккейной лиги - прим. ТАСС), есть все предпосылки, но у нас пол зарплат поднимается, и финансово они пока не готовы участвовать в КХЛ. Мы на связи со всеми, общаемся с зарубежными командами, но с пандемией тяжело это делать, пока не можем даже полететь и посмотреть инфраструктуру стран".

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между омским "Авнгардом" и московским ЦСКА.