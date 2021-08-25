КХЛ направила письмо Чернышенко с просьбой помочь в ситуации с посещаемостью матчей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой помочь разобраться в ситуации с посещаемостью домашних матчей клубов. Об этом журналистам сообщил президент лиги Алексей Морозов.

Ранее столичные клубы лиги высказали недовольство тем, что согласно антиковидным правилам в Москве спортивные мероприятия разрешено посещать до 500 человек. При этом стартующий в среду Кубок мэра могут посетить до 3 000 человек.

"Где-то разрешен приход зрителей, где-то без зрителей, где-то разрешены 500 зрителей, включая игроков, что нас не устраивает, - сказал Морозов. - Конечно, удивляет [возможность посещения Кубка мэра до 3 тыс. человек], у нас есть распоряжение, где прописано 500 человек, но мы работаем с региональными властями, направили письмо, в том числе Дмитрию Чернышенко, чтобы помочь принять правильное решение. Для нас примеры - какие-то клубы, дискотеки, куда забиваются люди по 2-3 тыс. В процессе работы к началу чемпионата получим решение".

"Тут надо работать со всеми регионами, потому что везде своя ситуация, и решение принимают региональные власти", - добавил он.

Чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.