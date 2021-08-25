В КХЛ хотели бы, чтобы "Куньлунь Ред Стар" проводил матчи в Пекине

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) хотела бы, чтобы китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" вернулся в Пекин и проводил домашние матчи там. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Куньлунь Ред Стар" выступает в КХЛ с сезона-2016/17. Из-за пандемии клуб два домашних матча в сезоне-2019/20 провел в Москве и Новосибирске. В прошлом сезоне команда играла в Мытищах.

"На данный момент "Куньлунь Ред Стар" готовится к домашней Олимпиаде, [команда] будет представлена игроками сборной, вчера слушали генменеджера, назначили тренера, когда поменялась концепция, - сказал Морозов. - Мы все это знали, видели, [Алексей] Ковалев остался в штабе, будет помогать, войдет в штаб национальной сборной. По будущему решать только владельцам".

"Со стороны лиги, мы бы хотели, чтобы "Куньлунь Ред Стар" вернулся в Пекин, популяризировал хоккей в Китае, но решать только владельцам. Думаю, решение будет принято по результатам выступления на Олимпиаде. В этом году из-за пандемии сложности со дворцами, в Китае не могут проводить матчи в Пекине, поэтому еще год клуб проведет в Мытищах. Они сами еще не знают, нам сказали - давайте посмотрим и после Олимпиады примем решение, так как сейчас идет финансирование от федерации. Смогут ли они переехать в Китай, чтобы это было финансово выгодно, - неизвестно", - добавил Морозов.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.