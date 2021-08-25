"Адмиралу" осталось погасить долги перед четырьмя хоккеистами и тренером

31 марта на заседании совета директоров КХЛ было принято решение о возвращении команды в лигу и допуска ее к соревнованиям при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 до 31 июля. "Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

"Наша главная озабоченность - погашение долгов перед игроками, - отметил Морозов. - Мы этого добились - они погасили долги перед игроками, обращавшимися в суд, и остались четыре игрока и тренер, с которыми на 50% рассчитались. Было время, когда мы закрывали для них ЦИБ (Центральное информационное бюро - прим. ТАСС), но после того, как мы получили все бумаги, мы дали команде возможность дальше готовиться к сезону. Проблема здесь лежит в спортивной составляющей, как команда будет выглядеть, потому что уже произошла смена тренерского штаба".

"Предсезонку они проводят - где-то выигрывают, где-то проигрывают, где-то обкатывают молодых ребят. Но надеемся, что команда будет соответствовать уровню лиги", - добавил глава КХЛ.