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КХЛ

Морозов сообщил, что 70% игроков и сотрудников клубов КХЛ прошли вакцинацию

Новый сезон турнира стартует 1 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса перед началом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошли 70% игроков и сотрудников клубов. Об этом журналистам рассказал глава лиги Алексей Морозов.

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"Мы работаем и по перелетам, остаются вопросы с финнами, Ригой и Казахстаном - игроки должны за три дня стать тесты, предоставить справку о вакцинации или об антителах, - сказал Морозов. - Есть гостиницы, где будут организовано проживание, чтобы клубы никуда не выходили, а также отдельное питание, автобус, сразу после игры команды будут улетать. Правительство Финляндии все-таки разрешило проводить матчи, поэтому будем смотреть. У нас хорошая статистика по вакцинации - 70% игроков и сотрудников вакцинированы, поэтому, думаю, это поможет снизить риски".

КХЛ при нынешних показателях вакцинации намерена придерживаться концепции замены игроков в случае заражения, отмена матча допустима в крайнем случае, отметил Морозов. "Конечно, мы понимаем, что все может случиться, но надеемся, что этот сезон пройдет легче, но будем придерживаться концепции, чтобы заменяли [зараженных] игроками из фарм-клубов, молодежных команд", - сказал он.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

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