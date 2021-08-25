КХЛ намерена в октябре обсудить с НХЛ возможность проведения матчей между командами лиг

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Представители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) планируют в октябре провести переговоры с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) о возможности проведении матчей между командами лиг. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Команды КХЛ и НХЛ провели друг с другом три матча. В 2008 году магнитогорский "Металлург" проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:4), в 2010 году санкт-петербурсгкий СКА победил "Каролину" (5:3), а рижское "Динамо" уступило "Финиксу" (1:3).

"Мы взаимодействуем, ведем переписку с НХЛ, - сказал Морозов. - Сейчас мы все запускаем чемпионаты, у них проблемы с Олимпиадой, принимают решение. У нас стоит в планах в середине октября организовать с ними переговоры, поговорить в живую и онлайн".

"Они проявили заинтересованность в этой идее. В середине октября, как пообщаемся, расскажем итоги. Надеюсь, мы и дальше продолжим общение", - добавил Морозов.

НХЛ в настоящее время проводит переговоры с Международным олимпийским комитетом о допуске игроков лиги на Олимпиаду в Пекине.