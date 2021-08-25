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НХЛ

Морозов рассказал, что Ковальчук имеет предложения из НХЛ

В прошедшем сезоне нападающий стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, выиграв трофей с "Авангардом"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Илья Ковальчук имеет предложения от клубов Национальной хоккейной лиги (КХЛ), но также рассматривает варианты продолжения карьеры в России. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

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В прошедшем сезоне Ковальчук стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, выиграв трофей с "Авангардом".

"Он сказал мне, что у него есть предложения в НХЛ, - сказал Морозов. - Он смотрит, ищет команды, человек взрослый, все знает, понимает, ему советы не нужны. Рассматривает предложения из НХЛ, но и посматривает в сторону России на всякий случай".

Теги
Морозов, Алексей АлексеевичНХЛ
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