Пловчиха Шабалина принесла сборной России первое золото на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м баттерфляем.

Она преодолела дистанцию за 1 минуту 03,59 секунды, обновив собственный мировой рекорд (1.03,68), который был установлен в 2019 году. Серебро завоевала австралийка Пейдж Леонхардт (1.05,48), бронзу - ее соотечественница Руби Сторм (1.06,50). Спортсменки выступали в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями.

Шабалиной 26 лет, она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Она начала заниматься плаванием в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании. Входит в паралимпийскую сборную России с 2014 года.

Эта золотая медаль стала первой для сборной России на Паралимпиаде в Токио. Ранее в среду Владимир Даниленко стал бронзовым призером в плавании на дистанции 100 м на спине. Сборная России занимает шестое место в общем зачете, лидирует сборная Австралии (4-1-3), второе место занимают китайцы (3-1-2), третье - британцы (1-3-1).

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.