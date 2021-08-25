Даниленко: плыл сегодня к медали Паралимпиады и за себя, и за погибшего Макарова

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Российский пловец Владимир Даниленко пять лет шел к тому, чтобы достойно выступить на Паралимпийских играх, завоевать медаль ему помогла в том числе память о погибшем паралимпийце Александре Макарове. Об этом он рассказал журналистам.

Даниленко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине. Эта медаль стала первой для сборной России на текущих соревнованиях.

"Пока в голове не укладывается, каково это, я пять лет шел к тому, чтобы выступить на Паралимпийских играх, и смог выступить достойно, - сказал Даниленко. - В моем классе выступал Александр Макаров, который разбился в автокатастрофе, если бы не та трагедия, он бы тоже сейчас соревновался. Я плыл сегодня за себя, за него и еще за одного спортсмена - Никиту Казачинина. Можно сказать, что мы втроем завоевали эту медаль".

Макаров - трехкратный чемпион мира и многократный призер европейских первенств. Он погиб в 2020 году.

"Что для меня значит звание паралимпийца? Это человек без границ. Если я могу, то здоровый точно сможет так же и даже больше. Нет предела совершенству", - отметил Даниленко.

"Доплыл сегодня, посмотрел на табло и подумал, что чуть-чуть проиграл серебро. Еще есть потенциал, рад, что смог попасть в тройку сильнейших, но этот результат немного хуже того, что я показал сегодня утром [в квалификации]. Очень рад, что принес первую медаль команде Паралимпийского комитета России", - добавил спортсмен.