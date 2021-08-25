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XXXII летние Олимпийские игры
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Песков: встречу Путина с олимпийцами приурочат к совету по развитию физкультуры и спорта

Встреча состоится своевременно, отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с олимпийской сборной РФ состоится, она будет приурочена к заседанию совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Состоится такая встреча обязательно, состоится своевременно, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что "к встрече будет субстантивное мероприятие приурочено, будет совет по развитию физической культуры и спорта приурочен к этому мероприятию".

Отвечая на вопрос о том, планируется ли дарить олимпийцам-призерам автомобили, как это было в прошлые годы, Песков сказал: "У нас работает фонд поддержки олимпийцев, и он традиционно это делает, машины им вручаются". Он добавил, что "не обязательно каждый раз при этой церемонии присутствует президент, но этот фонд продолжает свою работу".

Песков затруднился ответить, будет ли в этот раз вручение приурочено ко встрече президента с олимпийцами.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичXXXII летние Олимпийские игры
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