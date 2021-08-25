Российский пловец Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады на 50 м брассом

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 м брассом.

Россиянин показал время 46,49 секунды, установив мировой рекорд, предыдущее достижение (47,49) принадлежало итальянцу Ефрему Морелли и было установлено в 2019 году. Вторым стал испанец Мигель Луке (49,08), третьим - японец Такаюки Судзуки (49,32). Россиянин Максим Емельянов стал пятым (50,63).

Спортсмены выступали в категории SB3 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.