В международном биатлоне присматриваются к созданию трансгендерной политики

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) пока не приступил к созданию собственной трансгендерной политики, однако организация занимается изучением этого вопроса. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

"Мы следили за обсуждениями этой темы в спортивном мире, - сообщили в IBU. - Недавно мы разработали стратегию гендерного равенства, направленную на обеспечение равного доступа мужчин и женщин к нашему виду спорта как в рамках соревнований, так и за их пределами".

"Эта стратегия еще не решает проблему доступа трансгендеров к соревнованиям, но мы будем внимательно следить за развитием событий как в других видах спорта, так и в нашем", - отметили в организации.

Согласно правилам ISU сменившие пол женщины получили право соревноваться с мужчинами без ограничений, сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования.

Первым трансгендером на Олимпиаде стала новозеландка Лорел Хаббард, в Токио она выступила в соревнованиях по тяжелой атлетике. 43-летняя спортсменка, сменившая пол девять лет назад, не смогла выполнить ни одной успешной попытки.