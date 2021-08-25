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Паралимпиада в Токио

Матыцин: российский пловец Даниленко уверенно прошел всю дистанцию на Паралимпиаде

Министр спорта поздравил спортсмена с бронзовой медалью Игр
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский пловец Владимир Даниленко уверенно прошел дистанцию 100 м на спине и заслуженно завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

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Эта медаль стала первой для сборной России на текущих соревнованиях.

"Поздравляю Владимира Даниленко с бронзой Паралимпиады, - сказал Матыцин. - Он принес России первую медаль на Играх в Токио. Наш спортсмен, многократный призер чемпионатов мира, очень уверенно прошел дистанцию и выиграл свою первую награду на Паралимпийских играх в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной России и Паралимпийский комитет России. Желаю Владимиру и всем российским пловцам удачи в Токио".

Даниленко 21 год, он является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером чемпионата Европы.

Сборная России в медальном зачете занимает третье место, имея в активе две золотые и одну бронзовую награду. На первом месте идут австралийцы (4-1-3), на втором - китайцы (2-1-2).

Паралимпиада завершится 5 сентября.

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Матыцин, Олег ВасильевичПаралимпиада в Токио
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