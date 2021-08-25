Анастасия Гонтарь завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио в плавании на 50 м кролем

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Гонтарь выиграла золото Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.

Российский пловец Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады на 50 м брассом

Она проплыла дистанцию за 27,38 секунды. Второй стала нидерландка Шанталь Зейдервельд (27,42), третьей - канадка Орели Ривар (28,11).

Спортсменки выступали в категории S10 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Пловцы этой категории, как правило, имеют минимальную слабость в ногах, отсутствие ступней, ноги ниже колена или проблемы с бедрами. В этот класс входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Гонтарь 20 лет, она является многократным победителем и призером чемпионатов России. Она родилась в Сургуте, в 2006 году начала заниматься плаванием в спортивной школе "Олимп", увлекается рисованием и чтением книг.

Сборная России поднялась на третью строчку общего медального зачета, завоевав три золотые и одну бронзовую награды. Лидирует команда Австралии (5-1-3), второй идет сборная Китая (4-1-2).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.