Пикалова завоевала бронзу Паралимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 м баттерфляем

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Россиянка Дарья Пикалова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м баттерфляем.

Она преодолела дистанцию за 1 минуту 05,86 секунды. Победу с паралимпийским рекордом одержала представительница Италии Карлотта Джилли (1.02,65), второй финишировала ее соотечественница Алессия Берра (1.05,67). Спортсменки выступали в категории S13, где представлены пловцы с нарушениями зрения.

Пикаловой 27 лет, на Паралимпиаде 2012 года она завоевала серебряную и три бронзовые награды, также в активе спортсменки семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, 10 золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов Европы.

Пикалова начала спортивную карьеру в 2002 году в Воронеже, в сборной России спортсменка находится с 2011 года. В 2012 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В свободное время увлекается чтением книг.

Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете, имея в активе три золотые и две бронзовые награды. Лидирует команда Австралии (5-1-3), второй идет сборная Китая (4-1-2).

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.