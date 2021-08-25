Матыцин: пловчиха Шабалина одержала победу на Паралимпиаде с огромным преимуществом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россиянка Валерия Шабалина провела блестящий финальный заплыв, в котором принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Шабалина одержала победу в плавании на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 1 минута 03,59 секунды, обновив собственный мировой рекорд (1.03,68). Это золото стало первым для сборной России на Паралимпиаде в Токио.

"Поздравляю Валерию Шабалину с золотом Игр в Токио, - сказал Матыцин. - Наша спортсменка, пятикратная чемпионка мира, в квалификации установила рекорд Паралимпиады. Она блестяще провела финальный заплыв и обновила свой мировой рекорд, установленный на чемпионате мира 2019 года. Валерия финишировала с огромным преимуществом над соперницами и принесла России первое золото на Паралимпиаде в Токио. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России, желаю удачи нашим спортсменам на соревнованиях Игр в Токио, они - наши герои, мы болеем и переживаем за российских паралимпийцев".

Шабалиной 26 лет, она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Она начала заниматься плаванием в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании. Входит в паралимпийскую сборную России с 2014 года.

Паралимпиада завершится 5 сентября.