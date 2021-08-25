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Паралимпиада в Токио

Пловец Жданов: значимость победы на Паралимпиаде не передать словами

Россиянин отметил, что после завоевания золотой медали на 50-метровке брассом выступит еще на шести дистанциях на Играх в Токио

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Жданов отдал все силы в финале в плавании на дистанции 50 м брассом на Паралимпиаде, значимость этой победы на Играх невозможно передать словами. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

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Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, показав время 46,49 секунды и установив мировой рекорд, предыдущее достижение (47,49) принадлежало итальянцу Ефрему Морелли и было установлено в 2019 году. Вторым стал испанец Мигель Луке (49,08), третьим - японец Такаюки Судзуки (49,32). Россиянин Максим Емельянов стал пятым (50,63).

"Основные силы сегодня остались на финал. Полуфинал стал проверочной работой, нужной, чтобы ощутить чувство воды, соревновательный настрой. А вот все силы ушли на финал", - сказал Жданов.

"Значимость этой победы не передать словами, - отметил паралимпийский чемпион. - Мне здесь предстоит выступить еще на шести дистанциях. Цель всегда в том, чтобы улучшить свое время, как можно быстрее коснуться рукой стены бассейна".

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году. Жданов является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Жданов выступает в категории SB3 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

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