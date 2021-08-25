Майгуров: российские биатлонистки сохранили максимальную квоту в Кубке мира

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону в олимпийском сезоне сохранила максимальную квоту в Кубке мира. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Российская команда должна была лишиться одного места в заявке на этапах Кубка мира, поскольку в минувшем сезоне в Кубке наций заняла шестую позицию.

"Женская сборная России сохранит в олимпийском сезоне максимальную квоту в Кубке мира. Как и год назад, мы сможем выставлять на старт каждой гонки шесть спортсменок, - сказал Майгуров. - Вопрос о квотах был предметом внутреннего обсуждения между IBU [Международным союзом биатлонистов] и национальными федерациями из-за пандемии коронавируса, которая не могла не повлиять негативно на подготовку и выступление всех стран, не только России".

"В конце концов исполком IBU принял взвешенное решение рассчитать квоты не по результатам одного предыдущего сезона, как обычно, а суммарно по итогам двух последних сезонов. Это было сделано для того, чтобы дать дополнительный шанс отобраться на Олимпийские игры в Пекине тем спортсменам, которые пострадали от коронавируса", - сказал он.

Майгуров подчеркнул, что в прошлом сезоне женская команда России почти в полном составе переболела коронавирусом во время заключительного этапа подготовки к зимнему сезону. "Как президент СБР я могу только приветствовать решение исполкома IBU, оно соответствует духу спорта. Дополнительную квоту у мужчин и женщин получат сразу несколько национальных федераций. Вместе с Россией это еще Китай, Чехия, Австрия, Болгария и Польша", - отметил глава национальной федерации.

Новый сезон Кубка мира стартует этапом в шведском Эстерсунде 27-28 ноября.