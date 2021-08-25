Майгуров: Елисеева не исключат из сборной, но последствия у конфликта с тренером будут

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Матвей Елисеев продолжит готовиться к зимнему сезону, находясь на централизованной подготовке, однако Союз биатлонистов России (СБР) не оставит без внимания его конфликт с тренером национальной команды Юрием Каминским, последствия у этой истории будут. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

Во вторник спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки за то, что тот во время сбора на Семинском перевале он без согласования с штабом команды провел тренировку, после которой почувствовал себя плохо. Каминский предложил Елисееву дальше тренироваться самостоятельно.

"Подобные истории - внутреннее дело команды. Какие-то конфликтные ситуации случаются в любом коллективе, это естественный процесс, - сказал Майгуров. - Я буквально день назад вернулся с Семинского перевала, могу сказать, что вопрос о снятии Елисеева с централизованной подготовки не стоит, но последствия у этой истории будут. Придет время - СБР о них объявит".

Елисееву 28 лет, он является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы. Каминский возглавляет мужскую сборную России с прошлого сезона, однако с Елисеевым работает впервые - в прошлом году спортсмен находился на самоподготовке.