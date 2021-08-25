{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Майгуров: Елисеева не исключат из сборной, но последствия у конфликта с тренером будут

Биатлонист без согласования с штабом команды провел тренировку, после которой почувствовал себя плохо

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Матвей Елисеев продолжит готовиться к зимнему сезону, находясь на централизованной подготовке, однако Союз биатлонистов России (СБР) не оставит без внимания его конфликт с тренером национальной команды Юрием Каминским, последствия у этой истории будут. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

На эту тему
Латыпов и Елисеев пропустят летний чемпионат мира по биатлону
Латыпов и Елисеев пропустят летний чемпионат мира по биатлону

Во вторник спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки за то, что тот во время сбора на Семинском перевале он без согласования с штабом команды провел тренировку, после которой почувствовал себя плохо. Каминский предложил Елисееву дальше тренироваться самостоятельно.

"Подобные истории - внутреннее дело команды. Какие-то конфликтные ситуации случаются в любом коллективе, это естественный процесс, - сказал Майгуров. - Я буквально день назад вернулся с Семинского перевала, могу сказать, что вопрос о снятии Елисеева с централизованной подготовки не стоит, но последствия у этой истории будут. Придет время - СБР о них объявит".

Елисееву 28 лет, он является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы. Каминский возглавляет мужскую сборную России с прошлого сезона, однако с Елисеевым работает впервые - в прошлом году спортсмен находился на самоподготовке.

Теги
Биатлон
Паралимпиада в Токио
Пикалова: азарт выступлений на Паралимпийских играх забылся из-за девятилетнего перерыва
Спортсменка заявила, что Игры в Токио - последние в ее карьере
Читать полностью