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Паралимпиада в Токио

Российский пловец Николаев выиграл серебро Паралимпиады в плавании на 100 м вольным стилем

На счету российских спортсменов три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Николаев завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м вольным стилем.

Пловец преодолел дистанцию за 57,69 секунды. Золотую медаль завоевал австралиец Бен Попхэм (57,37), третьим стал грек Димостенис Михаленцакис (58,73).

Спортсмены выступали в категории S8 среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Николаеву 20 лет, он является двукратным победителем чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира. Он начал заниматься плаванием в 2008 году в городе Салавате в Башкирии. В паралимпийской сборной России состоит с 2018 года.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, российские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. На первом месте идут австралийцы (6-1-3), на втором - китайцы (5-1-2).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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