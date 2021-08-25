Пикалова: азарт выступлений на Паралимпийских играх забылся из-за девятилетнего перерыва

Пикалова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м баттерфляем. Спортсменка выступала в категории S13, где представлены пловцы с нарушениями зрения.

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Россиянка Дарья Пикалова волновалась перед финальным заплывом на Паралимпийских играх в Токио, ведь за девять лет забылся соревновательный азарт, который охватывает спортсмена на подобных крупных турнирах. Об этом она рассказала журналистам.

"Я счастлива, что смогла стать призером Игр, с каких пор медаль Паралимпиады можно считать плохим результатом? Тем более итоговые результаты были достаточно плотными, - отметила спортсменка. - Мне все очень нравится - организация, условия проживания. Номера - они простые, но в них все необходимое".

"Предыдущие Игры для меня были 9 лет назад, сейчас много эмоций и волнения, забылся этот азарт. Столько лет было непросто сидеть и смотреть, как выступают другие. Да, хотелось бросить, не получилось, результаты шли на спад, были травмы, было непросто. Помогли вера в себя и вера семьи в меня", - добавила Пикалова.

Пикаловой 27 лет, на Паралимпиаде 2012 года она завоевала серебряную и три бронзовые награды, также в активе спортсменки семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, 10 золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов Европы. Российские паралимпийцы пропустили Игры 2016 года.

"Эти игры для меня будут последними, воспринимаю их как спортивный праздник. Как пережила еще год отсрочки из-за пандемии? Спокойно. Пережила же восемь лет до этого, так что ещё год - это было уже не так сложно", - заключила Пикалова.