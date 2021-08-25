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Футбол в Англии

Гарри Кейн принял решение остаться в "Тоттенхэме"

Ранее сообщалось, что нападающий согласовал условия контракта с "Манчестер Сити", но лондонский клуб был не удовлетворен предложенной суммой выплаты за игрока
Гарри Кейн EPA-EFE/Shaun Botterill
Описание
Гарри Кейн
© EPA-EFE/Shaun Botterill

ТАСС, 25 августа. Английский нападающий Гарри Кейн принял решение продолжить карьеру в футбольном клубе "Тоттенхэм". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Этим летом я останусь в "Тоттенхэме" и на 100% буду сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха", - сообщил Кейн.

Ранее журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщал, что игрок согласовал условия контракта с "Манчестер Сити", но лондонский клуб был не удовлетворен предложенной суммой выплаты за игрока.

Кейну 27 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В составе команде он трижды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (2015, 2017, 2021). В сезоне-2020/21 нападающий сыграл 49 матчей, в которых забил 33 гола. Форвард является лучшим бомбардиром в истории клуба (221 мяч).

После двух туров "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В следующем туре команда примет 29 августа "Уотфорд".

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