Гарри Кейн принял решение остаться в "Тоттенхэме"

ТАСС, 25 августа. Английский нападающий Гарри Кейн принял решение продолжить карьеру в футбольном клубе "Тоттенхэм". Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Этим летом я останусь в "Тоттенхэме" и на 100% буду сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха", - сообщил Кейн.
It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ⚽— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021
I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1
Ранее журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщал, что игрок согласовал условия контракта с "Манчестер Сити", но лондонский клуб был не удовлетворен предложенной суммой выплаты за игрока.
Кейну 27 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В составе команде он трижды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (2015, 2017, 2021). В сезоне-2020/21 нападающий сыграл 49 матчей, в которых забил 33 гола. Форвард является лучшим бомбардиром в истории клуба (221 мяч).
После двух туров "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В следующем туре команда примет 29 августа "Уотфорд".