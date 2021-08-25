Гарри Кейн принял решение остаться в "Тоттенхэме"

ТАСС, 25 августа. Английский нападающий Гарри Кейн принял решение продолжить карьеру в футбольном клубе "Тоттенхэм". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Этим летом я останусь в "Тоттенхэме" и на 100% буду сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха", - сообщил Кейн.